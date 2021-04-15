Android запускає функцію "Heads Up", для допомоги смартфонним зомбі

Для операційної системи Android у компанії Google створили нову функцію, яка допоможе неуважним людям, які втупилися у смартфон, не забути про оточення. Так, система попросить підняти голову, якщо ви занадто довго йдете вулицею, опустивши погляд на екран.

Сьогодні на вулицях занадто часто можна бачити людей, які гуляють, приклеївши очі до телефонів, майже не звертаючи уваги на навколишній світ. Сервіс Digital Wellbeing компанії Google готується запропонувати сповіщення "Heads Up", щоб нагадати людям не користуватися телефоном під час ходьби.

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Чим корисна функція

Активувавши "Heads Up" в Digital Wellbeing, користувач смартфона буде час від часу отримувати короткі повідомлення з інструкціями типу "будь уважний" або "підніми голову". Однак, як стверджують в Google, не варто повністю покладатися на нову функцію, яка "не замінює уважності до свого оточення".

Крім цього, Digital Wellbeing допомагає користувачам обмежити час, який вони проводять у деяких додатках, а також налаштувати функцію "Режим сну", щоб менше відволікатися на телефон у вечірній час.

Digital Wellbeing попросить два дозволи для роботи опції: розташування, яке не є обов’язковим, але буде корисним для визначення вашого перебування поза межами дому, і фізична активність, щоб визначити, коли ви починаєте активно рухатись.

Після ввімкнення, якщо ви почнете ходити під час користування телефоном, Digital Wellbeing надішле сповіщення з рекомендацією заховати телефон і зосередитися на своєму оточенні. Кожне сповіщення поєднується з жартівливо пов’язаними смайликами.

Будь обережний,

Дивися вперед,

Зосередься,

Подивись угору,

Будь напоготові,

Стережись,

Дивись під ноги.



Зображення, які надсилатиме система користувачам разом із попередженнями / Фото Google