У вересні 2019 року розробники Google заявили, що планують додати у мобільний браузер Chrome зручніший спосіб упорядкування та відображення відкритих сторінок. Групи вкладок вже давно з'явилися у десктопному додатку, а тепер компанія зробила зручнішим для користувачів і мобільний аналог Chrome для платформи Android.

Джерело: 24 канал

Що змінить у мобільному Google Chrome

Замість вертикально розташованого списку з відображенням превью відкритих сторінок розробники Google запропонували новий інтерфейс у вигляді сітки. При цьому користувачі можуть бачити більше сторінок і їх вмісту без необхідності активно прокручувати список.

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Для закриття сторінки і її видалення з сітки необхідно виконати свайп вліво або вправо. У тому ж меню є і відкриття нової вкладки. На більшості смартфонів буде відображатися превью шести відкритих сторінок одночасно. Примітно, що для доступу до вкладок, відкритим в режимі "Інкогніто", розробники передбачили окремий перемикач.

Інші корисні зміни

Крім того, користувачі мобільної версії браузера тепер можуть переміщувати групи вкладок, перетягувати одну сторінку поверх іншої і всіляко впорядковувати відкриті веб-сторінки. Нововведення вже є у більшості користувачів Android-смартфонів. При бажанні можна повернутися і до старого інтерфейсу за допомогою команди chrome://flags/#enable-tab-grid-layout і відключенням відповідного пункту в меню.