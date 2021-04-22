Android отримає важливу функцію, яка вирішить проблеми з пам'яттю

Попри те що Google часто надихається ідеями Apple, вона не копіює готові рішення, а адаптує їх під потреби своїх користувачів. Як наслідок, почасти виходить навіть краще. Саме так сталося і з функцією розвантаження додатків, що не використовують, яка з'явиться в Android 12.

Як працює функція розвантаження додатків на iPhone

Алгоритми відраховують, скільки часу пройшло з моменту останнього запуску, і, якщо розуміють, що пройшло досить багато, то вивантажують додаток. Під розвантаженням мається на увазі відправка самого додатка у хмару при збереженні на пристрої усіх накопичених даних.

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Насправді функція дуже корисна, але є одна поправка, почасти дані додатків займають більше місця, ніж сам додаток. Саме цю "болючу" проблему Google планує виправити.

Як працюватиме розвантаження додатків на Android

Функція розвантаження додатків, яка з'явиться в Android 12, дозволить вивантажувати не лише невикористовувані додатки, але й дані, які вони накопичили. Ймовірно, що Google не буде зберігати додатки й дані у хмарі доки користувач не вирішить відновити їх, а просто видалятиме їх через якийсь час. Що наразі відомо, так це те, що у відкритому вихідному коді Android мовиться про "глибокий сон тимчасових даних".

Слід зазначити, що видаляти файли кешу й інші важливі відомості Android навряд чи буде. Тоді користувачам самим буде простіше видалити додаток з усією накопиченою інформацією. Але іноді навіть тимчасові дані займають досить багато місця, і здатність алгоритмів Android ефективно видаляти їх з пам'яті пристрою суттєво позначиться на її економії.

Інші корисні можливості функції розвантаження

Корисна функція розвантаження зможе відкликати у завантажених додатків дозволи, які їм раніше надав користувач. З міркувань безпеки у цьому є сенс, оскільки за час простою політика конфіденційності додатка може змінитися, а користувач, який з ним не взаємодіяв, міг про це й не знати. Тож краще просто запитати усі дозволи повторно.

Ще однією особливістю розвантаження на Android буде те, що додатки видалятимуться з робочого столу. Разом з тим вони будуть з'являтися у спеціальному розділі налаштувань. За потреби користувач зможе перейти у цей розділ і відновити завантажені додатки, щоб почати користуватися ними знову.