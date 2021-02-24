Android отримає нові функції: пощастить навіть старим версіям операційної системи

17:13

Google анонсувала оновлення операційної системи Android, яке запропонує ряд зручних і корисних функцій. Його розповсюдять поза межами глобального циклу оновлення ОС, тому випробувати нові можливості зможуть навіть користувачі пристроїв під управлінням попередніх версій Android.