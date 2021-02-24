Google анонсувала оновлення операційної системи Android, яке запропонує ряд зручних і корисних функцій. Його розповсюдять поза межами глобального циклу оновлення ОС, тому випробувати нові можливості зможуть навіть користувачі пристроїв під управлінням попередніх версій Android.

Розгортання нових можливостей мобільної операційної системи буде відбуватися в найближчі тижні. Цікаво У березні Microsoft додасть у Word підтримку передбачення тексту Нові можливості в Android Оновлення впровадить новий інструмент перевірки паролів, додасть функцію відкладеного відправлення повідомлень, а також розширить можливості додатків TalkBack, Google Maps, Google Assistant і Android Auto. Функція перевірки паролів буде доступна на всій пристроях, що працюють під управлінням Android 9 і вище. Вона попередить користувачів про використання паролів, які були скомпрометовані різноманітними витоками. Функція інтегрована з автозаповненням Google, під час його використання дані будуть перевірятися.

Інструмент для перевірки паролів / Анімація Google Стане доступна й функція планування відправлення повідомлень. Для того, щоб скористатися нею, необхідно після введення повідомлення натиснути й утримувати кнопку відправлення, щоб вибрати дату і час надсилання. Для роботи функції необхідна остання версія програми Android Messages.

Планування відправлення повідомлень в Android / Фото Google Додаток TalkBack, який допомагає користувачам з проблемами зору управляти пристроєм за допомогою жестів і голосу, отримає масу нових жестів, що розширюють можливості взаємодії зі смартфоном. Тепер користувачі можуть додавати або видаляти параметри з меню TalkBack, щоб налаштувати інтерфейс відповідно до своїх потреб. Крім того, в клавіатурі Брайля з'явилася підтримка арабської та іспанської мов. За словами Google, ця можливість буде доступна лише власникам смартфонів Pixel і Samsung Galaxy з оболонкою One UI 3. Крім того, оновлення додасть різноманітні поліпшення в додатки Google Maps, Google Assistant і Android Auto. Карти отримали темний режим, його можна буде встановити за замовчуванням. Google Assistant тепер можна буде використовувати, коли смартфон заблоковано або якщо він далеко від користувача. Android Auto тепер дозволяє використовувати власні шпалери та містить у собі голосові ігри, які можна запускати за допомогою голосової команди. На головному екрані з'явилися ярлики для швидкого доступу до контактів і Google Assistant. В автомобілях з широкоформатними дисплеями можна буде скористатися функцією поділу екрану, що дозволить вивести на нього Google Maps і засоби управління мультимедіа одночасно. Нові можливості Android Auto будуть доступні на всіх пристроях, що працюють на Android 6 або новіших версій.

Додаток Google Maps отримав темний режим / Фото Google