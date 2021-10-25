Android-додатки в Windows 11: ентузіаст встановив магазин Google Play в нову операційну систему

Не так давно Microsoft випустила свою нову операційну систему Windows 11, однак обіцяної можливості встановлювати android-додатки поряд зі звичайними програмами користувачі так і не отримали – цю функцію пообіцяли додати наступного року. Водночас компанія вже почала тестувати роботу цих додатків лише обмежених магазином Amazon, однак ентузіасту вдалося встановити повноцінний магазин від Google.

Android-додатки в Windows 11 не для всіх

Тестування нової функції обмежене програмою тестування Insider від Microsoft. На етапі тестування учасники програми попередньої оцінки Windows можуть знайти у Microsoft Store 50 Android-додатків разом з посиланнями для їх завантаження з магазину Amazon Appstore.

До теми У Windows 11 тепер можна запустити Android-додатки: обіцяну функцію вже тестують

Однак такий перебіг подій не залишив ентузіаста під ніком ADeltaX задоволеним, тож він спрямував усю свою майстерність і все ж зміг встановити сервіси Google Play та магазин Play Маркет в новій операційній системі Windows 11.

Як працює Google Play на Android

Неочікувано добре! Виявилося, що можна запустити практично будь-який мобільний додаток для Android, доступний в офіційному магазині Google, на своєму комп'ютері.

Розробник детально описав метод встановлення Play Маркет на Windows 11, однак мусимо наголосити, що користуватися цим методом недосвідченим користувачам не варто, оскільки є ймовірність "все зламати" і тоді комп'ютер взагалі не зможе нормально запускатися чи працювати.

Коли можна буде запускати Android-додатки на Windows 11 офіційно

Що стосується офіційного тестування, то зараз Microsoft спільно з Amazon працюють над розширенням списку доступних додатків.

Ми співпрацювали з Amazon і розробниками додатків, щоб підготувати 50 додатків для інсайдерів Windows для тестування і перевірки сумісності на обладнанні різних конфігурацій. У найближчі місяці ми будемо випускати нові додатки через поновлення програми попередньої оцінки Windows,

– йдеться в повідомленні Microsoft.

Коли підсистема WSA стане доступна всім користувачам ОС Windows 11, не уточнюється. Раніше у Micrososft зазначали, що запуск функції запланований на перший початок 2022 року.