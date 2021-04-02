Android-додатки більше не зможуть бачити, що встановлено на вашому смартфоні

Google анонсувала серію оновлень для додатків, що розповсюджуються через Play Маркет. Найбільш серйозним є те, що компанія обмежить більшість розробників у можливості бачити, які інші програми встановлені на пристрої.

Google, за твердженнями самої компанії, прагне підвищити конфіденційність користувачів її системи. Тому й вносить зміни до своєї поточної політики. Компанія звузить список додатків, які зможуть використовувати дозвіл QUERY_ALL_PACKAGES, який надає можливість бачити, які програми встановлені на пристрої.

Цікаво Стратегічне командування США влаштувало паніку в мережі всього одним твітом

Будуть винятки

Спочатку передбачалося, що вимога набуде чинності раніше, але її було відкладено у зв'язку з COVID-19.

Google Play розглядає перелік встановлених додатків, запитаних з пристрою користувача, як особисту і конфіденційну інформацію, тому запит дозволяється тільки в тому випадку, якщо основні функції або цілі вашої програми, з якими стикається користувач, вимагають доступу до списку встановлених додатків на пристрої користувача,

— повідомила компанія.

Серед такого ПО – антивіруси, файлові менеджери та браузери. Але навіть їх змусять обґрунтувати, навіщо додатку потрібен доступ до списку ПО — це повинно бути безпосередньо пов'язано з основною метою або основними можливостями, які надає додаток.

Тим часом для спеціалізованих банківських програм і цифрових гаманців у цілях безпеки будуть надаватися тимчасові винятки, щоб вони могли бачити встановлене ПЗ.

Нові правила набудуть чинності 5 травня 2021 року.