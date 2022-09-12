Шанс отримати від Google її перший смартфон з гнучким екраном є вже на найближчій презентації. Компанія призначила її на початок жовтня й збирається показати смартфони Pixel 7 і 7 Pro на новому поколінні чипа Tensor, перший розумний годинник Pixel Watch та навушники Pixel Buds.

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Що дізналися про ймовірний складний Pixel

У Twitter розробник Куба Войцеховський поділився скриншотами коду, який стосується розгорнутого та складеного станів пристрою під назвою "Фелікс".

У ньому також згадуються камери, які використовує пристрій, які можуть включати 64-мегапіксельний основний датчик Sony IMX787 і 10,8-мегапіксельний телеоб’єктив Samsung S5K3J1 на задній панелі.

Samsung S5K3J1 на задній панелі. Пристрій також може мати 8-мегапіксельний сенсор Sony IMX355 (той самий, який використовується в Pixel 6A) всередині та ще один Samsung S5K3J1 спереду.

Судячи з наявних даних, це буде ґаджет, що розкладатиметься як книга (аналогічно з Samsung Galaxy Fold, а не Flip).

(аналогічно з Samsung Galaxy Fold, а не Flip). Зрозуміло, що з коду операційної системи жодних даних про дизайн отримати неможливо.

Разом з тим Войцеховський також помітив згадки про планшет Pro-версії. Вперше про нові планшети від Google ми почули у травні 2022 року, коли компанія раптом вирішила розкрити чи не всі свої майбутні новинки на конференції I/O, задовго до старту продажів. Однак тоді виробник не уточнював, що версій буде як мінімум дві. На жаль, код не розкриває ніяких характеристик можливої новинки, крім того, що обидва пристрої використовуватимуть різні задні камери.

Сам планшет повинен вийти не раніше 2023 року, тому найімовірніше на жовтневій презентації про нього не згадають.