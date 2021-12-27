Як пише джерело, Android 13 тестується під кодовим ім'ям Tiramisu. До релізу ще далеко, але вже зараз можна дізнатися про те, які нововведення з'являться в цьому апдейті.

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Нові функції Android

Перш за все варто згадати про довгоочікувану можливість налаштування мови для окремих додатків . Зараз переклад у програмах автоматично підлаштовується під мову, яку обрав користувач для всієї операційної системи. Якщо ж у списку доступних локалізацій немає відповідної, програма відображається англійською. Деякі розробники пропонують своє рішення і дозволяють обирати мову в налаштуваннях, однак таких наразі одиниці. Тепер цю можливість вбудують у сам Android: можна буде, наприклад, встановити українську мову операційної системи, а для окремих додатків обрати англійську, якщо так зручніше.

. Зараз переклад у програмах автоматично підлаштовується під мову, яку обрав користувач для всієї операційної системи. Якщо ж у списку доступних локалізацій немає відповідної, програма відображається англійською. Деякі розробники пропонують своє рішення і дозволяють обирати мову в налаштуваннях, однак таких наразі одиниці. Тепер цю можливість вбудують у сам Android: можна буде, наприклад, встановити українську мову операційної системи, а для окремих додатків обрати англійську, якщо так зручніше. Оновлення також чекають на пуш-повідомлення . Зараз усім додаткам дозволено відправляти користувачам сповіщення за стандартними налаштуваннями. Однак починаючи з 13 версії така можливість буде відключена. Кожен додаток буде запитувати дозвіл при першому запуску.

. Зараз усім додаткам дозволено відправляти користувачам сповіщення за стандартними налаштуваннями. Однак починаючи з 13 версії така можливість буде відключена. Кожен додаток буде запитувати дозвіл при першому запуску. В Android 13 реалізують новий механізм управління енергоспоживанням TARE (the Android Resource Economy). Кожному додатку буде присвоєно ранг, і від нього буде залежати, скільки енергії він зможе споживати від акумулятора. Додатки, які не виконують нічого корисного, майже не зможуть витрачати заряд.

(the Android Resource Economy). Кожному додатку буде присвоєно ранг, і від нього буде залежати, скільки енергії він зможе споживати від акумулятора. Додатки, які не виконують нічого корисного, майже не зможуть витрачати заряд. Що стосується дизайнерських нововведень, то з'явилися налаштувань для відображення годинника і дати на екрані блокування — у два ряди або в один ряд.

Коли буде анонсована нова операційна система поки невідомо. Швидше всього це буде навесні 2022 року, а реліз традиційно варто чекати восени.

Нагадаємо, Android 12 компанія офіційно представила у жовтні 2021 року. У цій версії внесли значні зміни в інтерфейс та віджети і, звісно ж, додали низку нових функцій. Наразі виробники смартфонів готуються до оновлення своїх пристроїв.