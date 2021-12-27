Як пише джерело, Android 13 тестується під кодовим ім'ям Tiramisu. До релізу ще далеко, але вже зараз можна дізнатися про те, які нововведення з'являться в цьому апдейті.
Цікаво Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу
Нові функції Android
- Перш за все варто згадати про довгоочікувану можливість налаштування мови для окремих додатків. Зараз переклад у програмах автоматично підлаштовується під мову, яку обрав користувач для всієї операційної системи. Якщо ж у списку доступних локалізацій немає відповідної, програма відображається англійською. Деякі розробники пропонують своє рішення і дозволяють обирати мову в налаштуваннях, однак таких наразі одиниці. Тепер цю можливість вбудують у сам Android: можна буде, наприклад, встановити українську мову операційної системи, а для окремих додатків обрати англійську, якщо так зручніше.
- Оновлення також чекають на пуш-повідомлення. Зараз усім додаткам дозволено відправляти користувачам сповіщення за стандартними налаштуваннями. Однак починаючи з 13 версії така можливість буде відключена. Кожен додаток буде запитувати дозвіл при першому запуску.
- В Android 13 реалізують новий механізм управління енергоспоживанням TARE (the Android Resource Economy). Кожному додатку буде присвоєно ранг, і від нього буде залежати, скільки енергії він зможе споживати від акумулятора. Додатки, які не виконують нічого корисного, майже не зможуть витрачати заряд.
- Що стосується дизайнерських нововведень, то з'явилися налаштувань для відображення годинника і дати на екрані блокування — у два ряди або в один ряд.
Коли буде анонсована нова операційна система поки невідомо. Швидше всього це буде навесні 2022 року, а реліз традиційно варто чекати восени.