Помітних оновлень цього разу небагато. Загалом Android 13 виглядає звичайним доповненням попередньої версії операційної системи.

Цікаво Перша версія Android 13 вже доступна для завантаження: що нового

Нове в Android 13

Оновлення вже отримали Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro та Pixel 6a. Інші виробники отримають доступ пізніше протягом року.

Візуальні зміни включають можливість додати затемнення шпалер і темну тему в нічний режим.

і темну тему в нічний режим. З'явилась можливість налаштовувати піктограми сторонніх додатків відповідно до фонового малюнка головного екрана. У попередній версії це працювало не для всіх програм.



Налаштування піктограм в Android 13 / Фото Google

Крім того, оновлено медіаплеєр. Тепер він показує обкладинку альбому в сповіщенні та має оновлений дизайн елементів керування.



Медіаплеєр у новому Android 13 / Фото Google

Говорячи про аудіо, Android 13 підтримує Bluetooth Low Energy (LE) Audio . Bluetooth SIG представила специфікацію минулого місяця, заявивши, що вона забезпечує кращу якість аудіо, в тому числі на великих відстанях, ніж Bluetooth 5.2 та інші форми Bluetooth Classic, і водночас є більш енергоефективною. Технологія також дозволяє пристрою транслювати контент на кілька інших пристроїв.

. Bluetooth SIG представила специфікацію минулого місяця, заявивши, що вона забезпечує кращу якість аудіо, в тому числі на великих відстанях, ніж Bluetooth 5.2 та інші форми Bluetooth Classic, і водночас є більш енергоефективною. Технологія також дозволяє пристрою транслювати контент на кілька інших пристроїв. Також Google додав підтримку просторового звуку для навушників, які використовують відстеження голови.

для навушників, які використовують відстеження голови. Присутні також нові функції безпеки . З'явився новий дозвіл для щойно завантажених додатків, який регулює можливість відправлення повідомлень і конфіденційних даних буфера обміну, таких як адреси електронної пошти та облікові дані для входу. За словами Google, він автоматично видалить ці елементи з буфера обміну через "певний проміжок часу".

. З'явився новий дозвіл для щойно завантажених додатків, який регулює можливість відправлення повідомлень і конфіденційних даних буфера обміну, таких як адреси електронної пошти та облікові дані для входу. За словами Google, він автоматично видалить ці елементи з буфера обміну через "певний проміжок часу". Android 13 тепер запитуватиме дозвіл на надсилання вам сповіщень.

Компанія також працює над покращенням інтеграції її приладів та програмного забезпечення в єдину екосистему. Нові функції дозволять користувачам передавати повідомлення та контент з додатків, зокрема Google Messages, безпосередньо на Chromebook, подібно до iMessage на Mac.

Інші функції Android 13 включають можливість встановлювати мови для кожної програми, покращену багатозадачність на пристроях із великим екраном із підтримкою перетягування для багатозадачності та краще ігнорування долоні під час використання стилусів.