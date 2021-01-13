Багато користувачів смартфонів періодично стикаються з проблемою нестачі пам'яті. Схоже, в Google вирішили боротись із цією проблемою і додали в одній з майбутніх збірок Android 12 функцію, яка зможе стискати невикористовувані додатки.

Під час вивчення коду однієї зі збірок для розробників Android Open Source Project, яка повинна вийти в лютому 2021 року, розробники з XDA знайшли згадку незвичайного системного процесу "hibernation service". Інформація про це опублікована на сайті xda-developers.

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Що відомо

Поки точно не відомо, як вона буде працювати і які типи додатків буде стискати. Проте припускають, що операційна система в автоматичному режимі буде визначати, які програми рідко використовуються. Після цього стискатиме їхні робочі дані, а також кеш, утворений під час роботи.



У коді Android 12 виявлена функція стиснення додатків / Фото XDA

Також припускають, що користувачі зможуть і вручну переводити додатки в такий "сплячий режим".

Варто врахувати, що дана функція може і не дійти до фінального релізу Android 12.

Розміри додатків ростуть з року в рік і можливість отримати вільне місце у вбудованому сховищі ще одним способом — це відмінна новина. Особливо якщо врахувати, що в бюджетному сегменті як і раніше випускаються смартфони з 32 гігабайтами вбудованої пам'яті.