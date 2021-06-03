Поки для використання універсального списку для всіх додатків можна було встановити за замовчуванням сторонні розробки на кшталт Sharedr замість стокової версії Android. У новій ОС такої можливості не буде.

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Як у Android 12 зміниться інтерфейс відправки файлів

За даними порталу XDA Developers, розробник Sharedr відправив "багрепорт", зауваживши, що користувачі більше не можуть зробити вибір між його програмою і Android Sharesheet. На це в Google заявили, що це не баг, і сторонні програми, які замінять власне діалогове меню ОС, відтепер буде значно складніше використовувати.



Меню надсилання файлів у Android 12 зміниться / Фото engadget

Можливість вибрати сторонню програму у користувача збережеться і в Android 12, але встановити її за замовчуванням для всіх додатків не вийде. Кожен раз, викликаючи вікно "Поділитися", необхідно буде вибирати між списком Google та стороннім рішенням, що додає як мінімум одну зайву дію.

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Поки невідомо, чи збережеться можливість створювати вікна з власним кастомізованих набором програм для обміну у великих компаніях.