Android 12 отримає управління за допомогою постукувань по корпусу

У 2020 році розробники з Google збиралися додати в Android 11 підтримку виконання різних команд за допомогою постукування по тильній стороні пристрою. Однак функція так і не була реалізована. Тепер джерела говорять про те, що інструмент буде працювати в Android 12.

Джерело: Phonearena.

Запуск Android 12 повинен відбутися вже цього року. Згідно з даними, підтримка управління за допомогою постукувань по корпусу в Android 11 розроблялася під кодовою назвою Columbus.

Читайте iPhone 12 і MagSafe впливають на роботу імплантованих медичних пристроїв

Чим цікава нова функція

Передбачалося, що користувачеві буде досить двічі злегка стукнути по тильній стороні корпусу пристрою, щоб виконати будь-яку дію, яка заздалегідь визначається у налаштуваннях. За замовчуванням це була активація голосового асистента Google Assistant, але при необхідності можна задати якусь іншу команду, наприклад, запуск камери, зупинку будильника, відтворення і зупинку відео, відключення звуку.

З якихось причин до моменту запуску Android 11 розробники вирішили відмовитися від використання інструменту Columbus.

В Android 12 все аналогічно, як повідомляє джерело: за допомогою постукування по корпусу пристрою можна буде активувати Google Assistant, робити знімки екрану, зупиняти й відновлювати відтворення медіаконтенту, відкривати панель повідомлень, відкривати список недавно використовуваних додатків. При необхідності функцію можна відключити в налаштуваннях пристрою.

Поки що Google не випустила жодної бета-версії Android 12. Це означає, що до моменту запуску ОС інструмент активації функцій за допомогою постукування по корпусу можуть змінити або ж і зовсім видалити з системи.