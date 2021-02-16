Android 12 отримає цікаве оновлення функції автоповороту екрану

В Android 12 виявили функцію, якої ще не було в Android-смартфонах. Мова йде про зміни в роботі акселерометра, який відповідає за зміну орієнтації інтерфейсу на екрані смартфона.

Акселерометром сьогодні нікого не здивуєш. Функція є у всіх сучасних пристроях, проте в деяких випадках вона виявляється вкрай незручною. При зміні положення тіла, коли ви, наприклад, лягаєте в ліжко, інтерфейс пристрою переходить в горизонтальний режим, якщо функцію автообертання ввімкнено.

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Яке рішення пропонує Google

Розробники вирішили подбати про такі випадки. Щоб спростити досвід використання при такому сценарії, в Android 9 Pie Google додала в інтерфейс системи спеціальну кнопку для зміни орієнтації екрану вручну, коли функція автоповороту вимкнена.

Тепер же компанія вирішила піти далі й зробити функцію автоповороту, яка працює через визначення положення користувача, за допомогою фронтальної камери. Тобто камера аналізуватиме не дані з акселерометра, а зображення з камери. Таким чином, орієнтація екрану підлаштується під положення вашої голови, в яку б сторону вона була повернута.

Як зазначає 9to5Google, інформація з фронтальної камери не передається на віддалені сервери, а обробляється безпосередньо на самому пристрої.

Функція була виявлена фахівцями порталу при вивченні коду Android 12.