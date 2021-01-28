Зараз користувачі Android можуть вибрати між темним і світлим режимами оформлення – для більш радикальних змін у дизайні потрібна стороння оболонка. Незабаром, за даними інсайдерів, ситуація зміниться – щоб розширити можливості кастомізації ОС, компанія Google помітно переробить схему оформлення стокової версії Android 12.

Джерело: 9to5Google

Якщо вірити нещодавньому звіту порталу 9to5Google, в Android 12 з'явиться нова схема оформлення інтерфейсу. Вона дасть можливість користувачам вибирати основний і акцентних колір для фону повідомлень, області швидких налаштувань смартфона і навіть заголовків активних вікон.

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Подібні можливості кастомізації вже знайомі користувачам десктопної операційної системи Windows 10. Ґрунтуючись на інсайдерській інформації, дизайнери ресурсу створили кілька рендерів, що демонструють, як може виглядати нове оформлення Android.

Особливості дизайнерського нововведення Android 12

Очікується, що тема оформлення мобільної ОС також буде змінюватися в залежності від обраних шпалер, підлаштовуючись під їх колірну гамму. Як запевняє джерело, палітра для кастомізації інтерфейсу буде варіюватися в залежності від виробника смартфона і, можливо, навіть відрізнятися на різних моделях бренду. Крім того, у користувачів не буде можливості створювати свою власну колірну схему або завантажувати готові з Google Play.



Android 12 отримає можливість детальної зміни інтерфейсу

З чуток, нововведення можна буде випробувати вже в наступному місяці з появою першої попередньої версії Android 12 для розробників.