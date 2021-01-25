Нова функція Android 12 потішить любителів мобільних ігор

Інформації про нові можливості операційної системи Android 12 з кожним днем стає все більше. Розробники продовжують додавати нові функції та можливості одна з яких орієнтована на геймерів.

Джерело: 24 канал

Нова функція стосується вібрації у смартфоні. Зараз вона або ввімкнена, або вимкнена. Судячи з усього, в Android 12 з'явиться можливість налаштування цієї функції з урахуванням амплітуди коливань, сили та інших параметрів.

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Як можна буде застосувати нову функцію

Нова команда буде особливо корисна при використанні зовнішніх геймпадів, які зможуть отримувати від підключеного смартфона детальні інструкції про те, якою саме має бути вібрація у той чи інший момент.

Ділитися доступом до бездротової мережі стане легше

Також стало відомо про простіший спосіб поділитися доступом до бездротової мережі. Зараз для цього можна використовувати протокол Wi-Fi Easy Connect, який передає пароль у вигляді QR-коду. Попри те що це досить простий і зручний спосіб, у деяких випадках він все ж може викликати труднощі.

В Android 12 з'явиться команда Nearby Share, яка спрощує процес обміну QR-кодів. У налаштуваннях буде режим спільного доступу до мережі, що дозволить поділитися QR-кодом з людьми, які перебувають поблизу, таким чином відправляючи їм дані для доступу до Wi-Fi. Це не потребуватиме фізичного контакту, а отже, користувач зможе роздати мережу навіть тому, хто знаходиться від нього на невеликій відстані або в іншій кімнаті.