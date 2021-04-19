В Android 12 додадуть ще одну корзину

В операційній системі Android 12 розробники додали нову корзину. Вона призначена для зберігання файлів перед остаточним видаленням.

Експерти виявили код у версії Android 12 для розробників, що вказує – Google готується додати нову корзину в Android 12. Це розроблено, щоб користувачі могли відновлювати видалені файли.

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Користь нової корзини

Таким чином користувачі зможуть бачити, скільки сміття зараз у кошику, перш ніж остаточно видалити його. Всі файли, залишені в кошику на 30 днів, будуть видалені без можливості відновлення.

Нова корзина в Android 12 / Фото Xda-developers

Крім того, в Android 12 Google додає запис у меню "Сховище" під назвою "Корзина", яка викликає новий розділ з інформацією про сміття, що зберігається в кошику. Також він дає змогу користувачам безповоротно видалити всі файли в кошику.

Подробиці про нову корзину повинні бути оприлюднені під час конференції розробників Google I / O, яка відбудеться 18 травня. Звичайно, пройде вона в онлайн-режимі.