В Android 12 додадуть ще одну корзину

В операційній системі Android 12 розробники додали нову корзину. Вона призначена для зберігання файлів перед остаточним видаленням.
Експерти виявили код у версії Android 12 для розробників, що вказує – Google готується додати нову корзину в Android 12. Це розроблено, щоб користувачі могли відновлювати видалені файли.
Цікаво Розробники вирішили дратівливу проблему: Google Chrome отримав важливу функцію
Користь нової корзини
Таким чином користувачі зможуть бачити, скільки сміття зараз у кошику, перш ніж остаточно видалити його. Всі файли, залишені в кошику на 30 днів, будуть видалені без можливості відновлення.
Нова корзина в Android 12 / Фото Xda-developers
Крім того, в Android 12 Google додає запис у меню "Сховище" під назвою "Корзина", яка викликає новий розділ з інформацією про сміття, що зберігається в кошику. Також він дає змогу користувачам безповоротно видалити всі файли в кошику.
Подробиці про нову корзину повинні бути оприлюднені під час конференції розробників Google I / O, яка відбудеться 18 травня. Звичайно, пройде вона в онлайн-режимі.