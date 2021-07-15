На Місяці створять навігаційну систему – поверхнею супутника "розсиплять" маяки

Американська компанія Masten Space Systems розробить систему місячної навігації, яка працюватиме на поверхневих радіомаяках. Апарат на місячній орбіті буде скидати на поверхню маяки, які будуть адаптовані для жорсткої посадки і зможуть забезпечувати позиціонування для інших супутників і космічних кораблів на місячній орбіті, без використання земних навігаційних систем.

Чому посадка на Місяці – складне завдання

Перша м'яка посадка на Місяць сталася більше ніж півстоліття тому і, здавалося б, технологія посадки не повинна викликати великої складності, однак фактично це досі дуже складний процес, що доводять невдалі посадки ізраїльського зонда Beresheet та індійського Chandrayaan у 2019 році.

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Одне з головних технічних труднощів, пов'язаних з посадкою на Місяць – точне позиціювання. Особливо важливою ця проблема стає в останні роки, коли країни й компанії, почали планувати створення місячних баз, в яких модулі будуть розташовані в десятках метрах один від одного.

Створення навігаційної системи для Місяця – важливе завдання

На Землі апарати, наприклад перший ступінь Falcon 9, визначають своє місце розташування за допомогою сигналів супутникових навігаційних систем, однак на Місяці таких систем поки немає.

Космічні агентства і приватні компанії пропонують і вже починають тестувати різні підходи до місячної навігації.

ESA і NASA припускають, що за допомогою високочутливих антен і фільтрації сигналів апарати на навколомісячної орбіті зможуть отримувати сигнали від тих же земних супутникових навігаційних систем.

і припускають, що за допомогою високочутливих антен і фільтрації сигналів апарати на навколомісячної орбіті зможуть отримувати сигнали від тих же земних супутникових навігаційних систем. Також NASA планує запустити до кінця 2021 року кубсат, який, крім іншого, буде тестувати визначення місцеположення за сигналами від супутника Lunar Reconnaissance Orbiter.

Що пропонує американська компанія

Masten Space Systems запропонувала використовувати інший метод, який повинен дати змогу апаратам визначати свої координати щодо Місяця. Компанія пропонує в буквальному сенсі розкидати на поверхні Місяця навігаційні радіомаячки: інженери розробляють для цього ударостійку електроніку і особливо корпус, заручившись підтримкою колег з компанії Leidos.

Поки Masten розкрила мало технічних деталей роботи системи, але зазначає, що система буде складатися з поверхневих PNT-маяків (забезпечують визначення місця розташування і час), які працюватимуть подібно до GPS.

Судячи з усього, маяки будуть передавати точний час і своє місце розташування, а апарати будуть розраховувати своє місце розташування, зіставляючи дані від різних апаратів. Також компанія планує використовувати маяки як ретранслятори сигналів для зв'язку в навколомісячному просторі.

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Коли почнеться побудова мережі місячної навігації

Masten Space Systems відзначає, що виграла контракт на розробку і реалізацію системи у рамках програми AFWERX ВВС США.