Аналітики назвали найпопулярніші серед користувачів браузери у 2022 році
Джерело:StatCounter
Аналітична компанія StatCounter оновила статистику використання браузерів. Вона охоплює як персональні комп'ютери та ноутбуки, так і мобільні пристрої.
Лідер, як і раніше, незмінний. Однак у Microsoft є всі шанси потіснити в популярності браузер компанії Apple. На свіжий рейтинг звернув увагу 24 канал.
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Найпопулярніший браузер
- Лідером десктопного сегмента залишився Google Chrome.
- До лютого 2022-го його популярність дещо знизилася, але як і раніше сильно випереджає конкурентів – 67,13% ринку.
- На другому місці розташувався Apple Safari (9,81%), який лише трохи випереджає Microsoft Edge.
- Сам же Edge із показником 8,65% розмістився на третьому місці.
- Замикають п'ятірку Mozilla Firefox і Opera – 8,06% і 2,69% відповідно.
Рейтинг популярності веббраузерів (в усьому світі у лютому 2022 року) / Скриншот з сайту StatCounter
Мобільний сегмент
- У мобільному сегменті також лідирує браузер Google з показником у 63,24%.
- Safari на мобільних пристроях почуває себе значно краще, ніж на комп'ютерах Apple. Його показник – 24,94%.
- У цей рейтинг потрапив також і браузер Samsung Internet, адже компанія є однією з найбільш популярних виробників смартфонів у світі. Його частка – 5,5%.
- Четверте місце забирає UC Browser з результатом 2,02%.
- Останнє місце в п'ятірці за браузером Opera – 1,99%.
Рейтинг мобільних браузерів (в усьому світі у лютому 2022 року) / Скриншот з сайту StatCounter
А що в Україні?
StatCounter також дає можливість переглянути дані по окремих країнах. Так, в Україні найпопулярнішим браузером для комп'ютерів також є Chrome із результатом у 65,74%. Однак на другому місці вже Opera – 17,02%. Третє місце займає Firefox (7,34%) і аж тоді Safari із результатом 3,55%. П'яте місце українці забезпечили російському продукту – компанії Яндекс. Її Yandex Browser має 3,35% користувачів.