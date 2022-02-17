Лідер, як і раніше, незмінний. Однак у Microsoft є всі шанси потіснити в популярності браузер компанії Apple. На свіжий рейтинг звернув увагу 24 канал.

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Найпопулярніший браузер

Лідером десктопного сегмента залишився Google Chrome.

До лютого 2022-го його популярність дещо знизилася, але як і раніше сильно випереджає конкурентів – 67,13% ринку.

На другому місці розташувався Apple Safari (9,81%), який лише трохи випереджає Microsoft Edge.

Сам же Edge із показником 8,65% розмістився на третьому місці.

Замикають п'ятірку Mozilla Firefox і Opera – 8,06% і 2,69% відповідно.



Рейтинг популярності веббраузерів (в усьому світі у лютому 2022 року) / Скриншот з сайту StatCounter

Мобільний сегмент

У мобільному сегменті також лідирує браузер Google з показником у 63,24%.

Safari на мобільних пристроях почуває себе значно краще, ніж на комп'ютерах Apple. Його показник – 24,94%.

У цей рейтинг потрапив також і браузер Samsung Internet, адже компанія є однією з найбільш популярних виробників смартфонів у світі. Його частка – 5,5%.

Четверте місце забирає UC Browser з результатом 2,02%.

Останнє місце в п'ятірці за браузером Opera – 1,99%.



Рейтинг мобільних браузерів (в усьому світі у лютому 2022 року) / Скриншот з сайту StatCounter

А що в Україні?

StatCounter також дає можливість переглянути дані по окремих країнах. Так, в Україні найпопулярнішим браузером для комп'ютерів також є Chrome із результатом у 65,74%. Однак на другому місці вже Opera – 17,02%. Третє місце займає Firefox (7,34%) і аж тоді Safari із результатом 3,55%. П'яте місце українці забезпечили російському продукту – компанії Яндекс. Її Yandex Browser має 3,35% користувачів.