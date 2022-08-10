Озеро Мід має величезне значення для південного заходу Америки, оскільки мільйони людей у ​​кількох пустельних штатах покладаються на нього як на основне джерело води. Воно розташоване приблизно в 20 милях на схід від Лас-Вегаса й було утворено дамбою Гувера. Озеро може вмістити більше води, ніж будь-яка інша водойма в Сполучених Штатах.

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Що відомо

Останки в бочці знайшли першими у травні. Аналіз вказує на те, що людина була застрелена ще у 1970-80 роках. Найімовірніше, таким чином злочинець намагався приховати сліди злочину.

Всього через тиждень інший скелет виявили дві дівчини, що займаються падлбордингом. Причина смерті залишилась невідомою, адже в цьому випадку, на відміну від попереднього, не збереглося ніяких тканин, а лише кістки. За приблизними оцінками, це була людина 23-37 років.

Третє тіло показалося з-під води в липні, і по ньому поки що немає ніяких даних.

І ось четвертий випадок. Жодних даних поки немає, причину смерті встановлює судово-медична експертиза.

Посуха в Неваді, посилена зміною клімату, триває вже 22 роки. У цьому районі спостерігається найсухіший період за 1200 років. Тому вже є припущення, що ще більше останків буде виявлено згодом. За даними NASA, рівень води в озері Мід досяг найнижчого рівня з 1937 року, і зараз воно заповнене лише на 27 відсотків. Через виснаження водосховища Лас-Вегас почав качати воду з глибини.