Небезпечний прецедент: американський суд порівняв спілкування в зашифрованому чаті з думками

Американський суд у справі про планування викрадення губернатора Мічигану Гретхена Вітмера не визнав підозрюваних терористами, оскільки вони використовували для спілкування додаток Wire із зашифрованими повідомленнями. Спілкування в зашифрованому чаті суд порівняв з думками в голові і тим самим створив спірний прецедент.

Думка судді виявилася вельми цікавою. Він вважає, що спілкуватися в захищеному месенджері — це те ж саме, що мати думки в голові.

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Якими можуть бути наслідки

За його словами, оскільки зашифроване листування недоступне широкій публіці, то воно "у багатьох відношеннях нічим не відрізняється від того, щоб думати про себе". А значить і невидиму громадськості комунікацію при підготовці терористичних актів, нібито не можна називати тероризмом.

Як пише видання Engadget, за такою логікою терористи, які координують діяльність в зашифрованих месенджерах, лише займаються банальними роздумами – не більше. Журналісти схвильовані. Вони вважають, що це приклад того, як судді, законодавці та влада приймають важливі рішення, що змінюють історію та життя, абсолютно не розуміючи, як працюють технології.

На думку Engadget, це створює прецедент з небезпечними наслідками. Річ у тім, що в Америці існує так зване прецедентне право. Згідно з ним суддя приймає певне рішення на основі уже прийнятого колись рішення в подібній справі. Таким чином, виправдання одного разу злочинців дасть можливість іншим уникати відповідальності.