Американський стартап воскресить мамонтів: коли чекати на перших гігантів

Компанія Colossal збирає гроші для сміливого проєкту. Американці збираються повернути до життя древніх вимерлих тварин – мамонтів. Для цього вже знайшли 15 мільйонів доларів.

Colossal збирається відтворити популяцію шерстистих мамонтів. Для цього застосують технологію редагування генів CRISPR/Cas9.

Цікаво Фотоконкурс Drone Awards 2021 оголосив переможців: епічні аерофотознімки

Що відомо

У штаті компанії є вчені-генетики Гарварда, МТІ та інших вузів. Вони впевнені, що зможуть отримати перших дитинчат мамонтів уже до 2025-2027 року.

Для результату змішають гени шерстистих мамонтів з генами азійських слонів. Річ у тім, що ДНК цих двох видів тварин збігаються на 99,6 відсотка. Вчені візьмуть від мамонтів саме ті характерні для них 0,4 відсотка генів.

Таким чином, з генетичної точки зору отримані гібриди будуть стовідсотковими шерстистими мамонтами, а не гібридами.

З яких саме останків мамонта планують взяти генетичний матеріал невідомо, однак сьогодні людство володіє кількома добре збереженими екземплярами, знайденими у вічній мерзлоті. Ембріони виносять живі азійські слони, або штучні матки. В останньому випадку процес може пройти навіть швидше, оскільки у слонів вагітність триває аж 22 місяці.

Сьогодні Colossal зібрала уже 15 мільйонів для втілення задуму в життя. Однак не варто очікувати на швидке відновлення популяції мамонтів на півночі планети. Якщо задум і вдасться, на нього піде дуже багато часу. Перших живих мамонтів можуть отримати приблизно через п'ять років, але надалі на них чекатиме довготривалий процес росту, досягнення зрілості та розмноження.

Деякі вчені при цьому вважають такі плани ризикованими, адже неясно, як повернення мамонтів до арктичних та субарктичних регіонів може вплинути на екосистему тундри.