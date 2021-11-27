Американський стартап розробив розумні поштові скриньки майбутнього

27 листопада 2021 , 13:02
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Джерело:

DroneDek

Компанія DroneDek впевнена: у постковідному світі віддалене замовлення товарів і доставка їх без участі людини стануть новою реальністю. Тому вона розробила технологію розумних поштових скриньок. Коли чекати її появи?

Такі скриньки встановлюються біля будинку адресата і все ще можуть приймати звичайні листи й посилки від листонош. Але в першу чергу призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

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Як працюють розумні скриньки

  • Для цієї конструкції компанія передбачила доставку повітряними дронами.
  • При підльоті до скриньки дрон орієнтується на її сигнал GPS, щоб зависнути точно над кришкою і передати код безпеки.
  • Антивандальна кришка відкривається, вантаж на тросі опускається всередину.
  • Крім того, якщо сам дрон розряджений, він може приземлитися на закриту кришку і підзарядити акумулятори бездротовим способом.
  • Камера всередині ящика сканує поштовий код і відправляє повідомлення про прибуття вантажу користувачеві, причому може показати його візуально.


Розумна скринька DroneDek / Фото DroneDek

  • Якщо вантаж вимагає особливого температурного режиму – тепла для готової їжі або холоду для ліків – він буде активований.
  • Цікаво, яке рішення передбачили розробники на випадок, якщо власник скриньки замовить одночасно обидва типи товарів.
  • Всередині ящика є УФ-лампи та іонізатори для знищення мікробів на поверхні.
  • За бажанням можна додатково поставити детектор вибухівки та сканер токсичних речовин, а також систему оповіщення спецслужб при їх виявленні.

Анімація роботи поштової скриньки майбутнього: відео

В таких скриньках посилки можуть очікувати як завгодно довго. Щоб забрати доставку, можна скористатись біометричним сканером або ж ввести код.

DroneDek має захист від злому і сигналізацію, щоб протидіяти крадіжкам.

До речі, у США крадіжка посилок є проблемою сьогодні. В мережі можна зустріти величезну кількість відео, знятих на камери спостереження, на яких видно невідомих, які забирають пакунки з-під дверей чи виймають прямо зі скриньки отримувача. Річ у тім, що в країні поширена практика залишати пошту на порозі дому, чим і користуються крадії, які навіть отримали окрему назву – Porch pirates (ґанкові пірати)

Виробництво розумних скриньок розпочнеться вже наступного року.

Автор: Олександр Гайдамашко