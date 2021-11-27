Такі скриньки встановлюються біля будинку адресата і все ще можуть приймати звичайні листи й посилки від листонош. Але в першу чергу призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

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Як працюють розумні скриньки

Для цієї конструкції компанія передбачила доставку повітряними дронами.

При підльоті до скриньки дрон орієнтується на її сигнал GPS, щоб зависнути точно над кришкою і передати код безпеки.

Антивандальна кришка відкривається, вантаж на тросі опускається всередину.

Крім того, якщо сам дрон розряджений, він може приземлитися на закриту кришку і підзарядити акумулятори бездротовим способом.

Камера всередині ящика сканує поштовий код і відправляє повідомлення про прибуття вантажу користувачеві, причому може показати його візуально.



Розумна скринька DroneDek / Фото DroneDek

Якщо вантаж вимагає особливого температурного режиму – тепла для готової їжі або холоду для ліків – він буде активований.

Цікаво, яке рішення передбачили розробники на випадок, якщо власник скриньки замовить одночасно обидва типи товарів.

Всередині ящика є УФ-лампи та іонізатори для знищення мікробів на поверхні.

За бажанням можна додатково поставити детектор вибухівки та сканер токсичних речовин, а також систему оповіщення спецслужб при їх виявленні.

Анімація роботи поштової скриньки майбутнього: відео

В таких скриньках посилки можуть очікувати як завгодно довго. Щоб забрати доставку, можна скористатись біометричним сканером або ж ввести код.

DroneDek має захист від злому і сигналізацію, щоб протидіяти крадіжкам.

До речі, у США крадіжка посилок є проблемою сьогодні. В мережі можна зустріти величезну кількість відео, знятих на камери спостереження, на яких видно невідомих, які забирають пакунки з-під дверей чи виймають прямо зі скриньки отримувача. Річ у тім, що в країні поширена практика залишати пошту на порозі дому, чим і користуються крадії, які навіть отримали окрему назву – Porch pirates (ґанкові пірати)

Виробництво розумних скриньок розпочнеться вже наступного року.