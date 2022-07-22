Варто зазначити, що раніше чипи та нейроінтерфейси або імплантувалися в тварин, або кріпилися неінвазивно людям. Та ж компанія Neuralink, наприклад, вживлювала чипи лише мавпам.

Цікаво Китайським інженерам вдалося інтегрувати чип в мозок не відкриваючи череп

Що відомо

Метою операції було повернення паралізованому пацієнту можливості керувати електронними пристроями та засобів комунікації з зовнішнім світом.

Synchron оголосила, що першою імплантувала людині інтерфейс мозок-комп'ютер, принаймні у США.

Операція була мінімально травмуючою: пристрій ввели в моторну кору головного мозку через яремну вену, яка йде уздовж передньої поверхні шиї.

Уже через 48 годин після процедури пацієнт повернувся додому.

Повідомляється, що хворий з важким паралічем тепер може управляти цифровими пристроями силою думки — імплант передає їм сигнали по бездротовому зв'язку, використовуючи спеціальну запатентовану цифрову мову.

Пацієнт вчиться використовувати цей пристрій, щоб жити більш незалежно і, що найбільш важливо, спілкуватися зі своєю сім'єю та друзями,

– каже фізіотерапевт Девід Путрино.

Тестувальнику чипа, ім'я котрого не називають, ще належить навчитися повною мірою користуватися новим пристроєм під наглядом лікарів та інженерів, оскільки технологія нова й із нею він провів не так багато часу. Після цього завдяки імпланту він зможе, наприклад, писати текстові повідомлення, користуватися електронною поштою і здійснювати онлайн-покупки.

Якщо технологія себе виправдає, її збираються поширити для мільйонів людей по всьому світу, які втратили можливість керувати електронними пристроями за допомогою рук.