На одному зі своїх малюнків геній епохи Відродження залишив ескіз літального апарату форми незвичної не тільки для тієї епохи, а й навіть для наших сучасних часів. Він приводиться в рух повітряним гвинтом, що чимось нагадує штопор.

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Воно літає?

Лише через п'ять століть стало зрозуміло, що Леонардо намалював прообраз сучасних вертольотів. Перевірити його розрахунки й створити на їх основі діючий літальний апарат взялася команда інженерів Університету Меріленда.

Найбільшого успіху досяг один з учасників команди Остін Прет, який створив квадрокоптер-безпілотник з несучими гвинтами на основі креслення да Вінчі.

Він отримав назву Crimson Spin і вже здійснив кілька коротких польотів.

Прет представив діючий екземпляр на минулому тижні учасникам щорічної конференції Transformative Vertical Flight 2022 у Сан-Хосе.

Поки технічні можливості Crimson Spin вельми скромні, але в перспективі, використовуючи дану технологію, можна створити повноцінний одномісний літак.

Демонстрація робочого екземпляра апарата за кресленнями да Вінчі: відео

Варто зазначити, що Crimson Spin не є повною копією з малюнка да Вінчі. У прославленого винахідника апарат мав лише один великий гвинт, тоді як сучасний екземпляр має їх чотири – як у знайомих нам дронів. Члени команди розробників зізнаються, що спочатку не вірили у цей задум і були вельми здивовані, коли комп'ютерні симуляції та надруковані на 3D-принтері прототипи гвинтів показали ефективність.



Crimson Spin, виготовлений на основі креслень Леонардо да Вінчі / Фото Остін Прет/Університет Меріленда

У самого ж Леонардо да Вінчі не було шансів втілити ідею в життя – у 15-му столітті не було необхідних для цього ресурсів. Остін Прет виготовив апарат, використовуючи алюміній, пластик, електродвигуни, комп'ютерні системи управління, а проєктував машину за допомогою CAD-системи (система автоматизованого проєктування і розрахунку).