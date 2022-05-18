Баррі Маккаффрі раніше займав пост директора Управління національної політики з контролю над наркотиками при адміністрації Білла Клінтона. Тепер він регулярно виступає на телебаченні як експерт з військових питань.

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Що сталося

Генерал США у відставці поділився в твітері відеозаписом, на якому, за його словами, російський літак був збитий протиракетною обороною України.

Російський літак потрапляє під удар української протиракетної оборони. Росіяни втрачають велику кількість штурмовиків. Протиповітряна оборона України стає грізною,

– написав він у вже видаленому твіті.



Скриншот видаленого твіта залишився в проіндексованих архівах інтернету / Скриншот 24 каналу

Як пише джерело, цей інцидент показує, як швидко фейки можуть поширюватися в інтернеті, якщо не перевіряти інформацію. Користувачі твітера поспішили вказати на помилку. Вони почали масово писати, що це відеогра "Arma 3" і що ролик варто видалити, оскільки через це "авторитет падає швидше, ніж російські танки".

Це відеогра, генерале. Дуже реалістично, але це хороший урок для перевірки джерел/матеріалів перед публікацією в інтернеті,

– сказав один з користувачів.

Відео, завантажене в TikTok, показує кілька створених комп'ютером винищувачів, уражених ракетами ППО. Кадри були записані у відеогрі "Arma 3", популярному військово-тактичному шутері 2013 року.

Ми бачимо два літаки, в один з яких на самому початку влучає ракета.

Він загоряється і згодом падає, залишаючи в небі слід з чорного диму.

Другий винищувач спочатку уникає ракети, випустивши "теплові капкани" – спеціальні вогні, що розлітаються в усі боки й створюють для ракет, що наводяться на тепловий слід, велику кількість обманних цілей.

Проте вже наступний постріл потрапляє в ціль і підбиває літак.

Варто зазначити, що комп'ютерна графіка у ролику вельми сильно помітна на текстурах гірської породи та слідах диму. Імовірно, Баррі Маккаффрі не грає в комп'ютерні ігри.