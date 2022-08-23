Lockheed Martin починає встановлювати бойові лазери на американські військові кораблі
Джерело:Lockheed Martin
Армія США вже незабаром почне отримувати новітнє лазерне озброєння від компанії Lockheed Martin. Спочатку його отримають кораблі військово-морських сил.
Ударна лазерна система HELIOS має потужність понад 60 кіловатів. Поки що вона розгорнута лише на одному з кораблів у вигляді тестової установки, однак уже здатна брати участь у корабельних операціях.
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Що відомо про HELIOS
- Як зазначає джерело, установка може змінювати свою потужність залежно від обстановки, що складається.
- Бойовий лазер призначений, наприклад, для збивання дронів, що летять до корабля, й одночасно може вражати кілька цілей.
- У компанії стверджують, що ціна кожного пострілу не перевищує 1 долар (звісно ж, без урахування ціни самого устаткування). Перевагою лазерної зброї є те, що для неї не потрібні дороговартісні снаряди, які можуть закінчитись. У цьому випадку система здатна робити необмежену кількість пострілів, допоки до неї подається живлення.
Комп'ютерний рендер установки HELIOS / Фото Lockheed Martin
Система HELIOS засліплює оптичні датчики бойової техніки супротивника. Одночасно цей же згенерований промінь збирає розвідувальну інформацію про цілі, що робить систему важливою ланкою багаторівневого захисту.
Наразі в компанії не повідомляють, чи будуть такі установки працювати на наземному чи повітряному транспорті та чи будуть вони встановлюватись на землі – наприклад, для захисту військових баз чи інших важливих об'єктів, яким можуть загрожувати нальоти дронів.