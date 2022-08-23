Ударна лазерна система HELIOS має потужність понад 60 кіловатів. Поки що вона розгорнута лише на одному з кораблів у вигляді тестової установки, однак уже здатна брати участь у корабельних операціях.

Цікаво У США реєструють малий ядерний реактор, який можна переміщати

Що відомо про HELIOS

Як зазначає джерело, установка може змінювати свою потужність залежно від обстановки, що складається.

Бойовий лазер призначений, наприклад, для збивання дронів, що летять до корабля, й одночасно може вражати кілька цілей.

У компанії стверджують, що ціна кожного пострілу не перевищує 1 долар (звісно ж, без урахування ціни самого устаткування). Перевагою лазерної зброї є те, що для неї не потрібні дороговартісні снаряди, які можуть закінчитись. У цьому випадку система здатна робити необмежену кількість пострілів, допоки до неї подається живлення.



Комп'ютерний рендер установки HELIOS / Фото Lockheed Martin

Система HELIOS засліплює оптичні датчики бойової техніки супротивника. Одночасно цей же згенерований промінь збирає розвідувальну інформацію про цілі, що робить систему важливою ланкою багаторівневого захисту.

Наразі в компанії не повідомляють, чи будуть такі установки працювати на наземному чи повітряному транспорті та чи будуть вони встановлюватись на землі – наприклад, для захисту військових баз чи інших важливих об'єктів, яким можуть загрожувати нальоти дронів.