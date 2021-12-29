Листкові панелі з інноваційними компонентами успішно перетворили сонячну енергію на радіочастоти і передали їх на приймальний пристрій, який може бути розташований у будь-якій точці Землі. Система дозволить отримувати енергію з орбіти за умов надзвичайних ситуацій чи у віддалених військових базах.

Цікаво Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Що відомо про систему отримання енергії з орбіти

У 2018 році AFRL уклала з Northrop Grumman контракт вартістю 100 мільйонів доларів на розробку ключових компонентів прототипу космічної енергосистеми. Інженери компанії розпочали створення листкових панелей, які мають стати основними елементами системи масштабної програми Arachne. Її мета – забезпечити безперебійне подання електроенергії військовим базам, розташованим у віддалених регіонах.

Для цього сонячні панелі на орбіті будуть перетворювати енергію Сонця на радіочастоти і передавати на наземні станції. Там її вловлюватимуть і перетворюватимуть на електрику спеціальні випрямляючі антени, або ректени. Сонячні панелі-сендвічі є ключовим компонентом цієї технології, оскільки знімають потребу у важких зовнішніх акумуляторах.

Самі панелі складаються з фотоелементів, що поглинають сонячну енергію, радіочастотних плиток, що випромінюють пучки радіоенергії, а також електроніки для перетворення сонячної енергії на радіочастоти.

Успішна конверсія сонячного світла в радіочастотну енергію в легкій та масштабованій архітектурі – значний крок уперед у розробці технологічних елементів програми Arachne. Ми допомагаємо створити інновації, які допоможуть забезпечити стратегічну перевагу нашим військовим силам у всьому світі,

– заявив Джей Патель, віцепрезидент Northrop Grumman.

Початок робіт на орбіті за програмою Arachne заплановано на 2025 рік.

Не пропустіть Космосом блукають мільярди невидимих планет: нове дослідження астрономів

Куди ж без китайського аналога

Свою систему виробітку сонячної енергії на орбіті має намір розробити і Китай. За словами головного конструктора системи, для цього потрібно до сотні запусків надважкої ракети-носія "Чанчжен-9". Площа передбачуваної станції – близько одного квадратного кілометра. Отримана енергія передаватиметься на Землю за допомогою мікрохвиль або лазерів.