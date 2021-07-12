Ракету ARRW з 2018 року розробляє компанія Lockheed Martin. У лютому минулого року вона захистила проєкт боєприпасу.

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Про технічні характеристики ракети поки відомо небагато:

у неї буде твердопаливний двигун;

та відокремлюваний гіперзвуковий планерувальний бойовий блок;

останній буде виконаний з ядерної або фугасної бойової частини в залежності від версії.

Перші бойові випробування

У квітні військові спробували запустити ARRW, але в зазначений час вона не стартувала і так і залишилася висіти на пілоні під крилом бомбардувальника В-52. Чому так вийшло, ВПС США не розповіли.

Військові планують знову спробувати запустити ARRW у липні. Дані міжнародного навігаційного попередження для моряків вказують на те, що це може статися в суботу.



Орієнтовний вигляд ракети AGM-183A ARRW / Фото Lockheed Martin

Успішні випробування гіперзвукової ракети

Авіабаза "Еглін" 7 червня оголосила, що 780-а випробувальна ескадрилья вперше підірвала боєголовку гіперзвукової аеробалістичної ракети. Тест пройшов успішно, і військові отримали дані про вражаючу дію боєприпасу.

Жодних деталей випробувального запуску боєголовки немає, однак, зазвичай такі випробування дозволяють зібрати інформацію про силу вибуху і дальність розльоту осколків.