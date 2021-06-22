Американські військові підірвали 18-тонну підводну бомбу: відео

Американці підірвали 18-тонну підводну бомбу поруч з авіаносцем, щоб перевірити його на міцність. Потужність вибуху дорівнювала землетрусу силою 3,9 бала.
Експеримент з 18-тонною бомбою є частиною випробувань нового авіаносця "Джеральд Р.Форд", який увійшов до складу флоту у 2017 році. Бойовий корабель успішно пройшов "повну ударну перевірку", яка повинна імітувати реальні бойові умови.
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Результати
Через вибух сейсмічна станція на узбережжі Флориди в 160 кілометрах від місця випробувань зафіксувала коливання силою 3,9 бала за шкалою Ріхтера.
Дивіться запис випробувань: відео
Такі рукотворні "землетруси" – звична справа для цієї місцевості, тому що американські ВМС регулярно проводять тут подібні випробування своїх кораблів. Той же авіаносець "Джеральд Р. Форд" вже випробовували подібним чином у 2016 році.
Що відомо про авіаносець "Джеральд Р. Форд":
- Це перший корабель з нової серії, яка прийшла на заміну авіаносцям типу "Німіц".
- Його довжина становить 337 метрів, а водотоннажність — майже 98,5 тисяч тонн.
- Корабель може нести на борту до 90 літаків, вертольотів і безпілотників.
- Розробка і будівництво обійшлися в 17,5 мільярдів доларів — таким чином, це найдорожчий бойовий корабель у світі.