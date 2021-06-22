Експеримент з 18-тонною бомбою є частиною випробувань нового авіаносця "Джеральд Р.Форд", який увійшов до складу флоту у 2017 році. Бойовий корабель успішно пройшов "повну ударну перевірку", яка повинна імітувати реальні бойові умови.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Результати

Через вибух сейсмічна станція на узбережжі Флориди в 160 кілометрах від місця випробувань зафіксувала коливання силою 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

Дивіться запис випробувань: відео

Такі рукотворні "землетруси" – звична справа для цієї місцевості, тому що американські ВМС регулярно проводять тут подібні випробування своїх кораблів. Той же авіаносець "Джеральд Р. Форд" вже випробовували подібним чином у 2016 році.

Що відомо про авіаносець "Джеральд Р. Форд":