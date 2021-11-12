Прототип електричного пікапа для здійснення розвідувальних місій буде готовий вже наступного року, про це повідомили представники GM Defense. У конкурсі на створення такого транспортного засобу для американського військового відомства братимуть участь до десяти компаній, принаймні на етапі розробки технічних завдань.

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Пізніше будуть відібрані два учасники для створення реальних ходових прототипів, і обидва варіанти пройдуть випробування. До середини десятиліття замовник визначиться із вибором відповідної версії для постановки на озброєння.

GM Defense вже вдалося отримати контракт міністерства оборони США на виробництво легкого піхотного транспорту із двигуном внутрішнього згоряння, побудованого на основі агрегатів Chevrolet Colorado ZR2.



Авто на базі Chevrolet Colorado ZR2 / Фото GM Defense

Перехід армії США на електричний транспорт буде не скоро

Заступнику міністра оборони США Кетлін Хікс представники GM Defense на своїй базі також продемонстрували прототип електромобіля на вузлах та агрегатах Chevrolet Bolt.

Чиновниця заявила, що основним стримуючим фактором переведення тактичної військової техніки на електротягу поки що є слабкий розвиток зарядної інфраструктури, але відомство готове рухатися в цьому напрямі хоча б у сфері створення допоміжних транспортних засобів, що пересуваються на електротязі. Тим більше що низький рівень шуму для розвідувальної техніки на електротязі сам по собі є певною перевагою.

Що відомо про Hummer EV для військових

Про технічні характеристики майбутнього військового електромобіля поки що відомо не так багато. Від громадянської версії пікапа Hummer EV він візьме раму, електродвигуни та тягову батарею сімейства Ultium.

Точно можна сказати одне – зовнішність армійської версії виразно відрізнятиметься від цивільної, про це розповіли представники GM Defense.