Американські вчені синтезували складний каталізатор для перетворення вуглекислого газу на паливо

Група вчених з двох американських університетів синтезувала складний каталізатор для перетворення вуглекислого газу у вуглеводневе паливо. Швидкість перетворення CO2 виявилася настільки висока, що вчені заговорили про комерційне застосування розробки. Ще ж і надто, подібні речовини раніше ніколи не синтезувалися, що відкриває шлях до нових матеріалів з невідомими раніше властивостями.

Як вдалося синтезувати складний каталізатор

Попередній склад каталізатора був отриманий за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. У дослідників навіть не було впевненості, що синтез із запропонованих програмою п'яти металів і одного халькогеніда можна здійснити на практиці.

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І все ж, це вдалося зробити. Сплав з молібдену, вольфраму, ванадію, ніобію і танталу разом із сіркою в якості халькогенида, формулу якого відкрили дослідники з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, синтезували хіміки з Університету Іллінойсу.

Чим такий особливий отриманий каталізатор і чому це важливе відкриття

Отриманий сплав відноситься до так званих дихалькогенідів перехідних металів (TMDC). Це найтонші шари матеріалу товщиною в одиниці атомів. Як халькоген до матеріалу була додана сірка. Оскільки для каталізаторів важлива площа поверхні матеріалу – чим більша, тим краще, то моношари є ідеальним рішенням. У них немає нічого зайвого.

Проведені в лабораторії експерименти показали, що складний каталізатор з високою швидкістю перетворює діоксид вуглецю в монооксид вуглецю, який є газом і його можна використовувати, як паливо.