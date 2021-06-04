Ніхто не контролює Ілона Маска: американські регулятори схвильовані поведінкою підприємця

Американські регулятори заявляють, що висловлювання Ілона Маска погано контролюються компанією Tesla. Його імпульсивні вчинки здатні істотно впливати на фондовий ринок і акціонерів компаній, які йому належать.

У 2018 році судовим рішенням Ілону Маску було заборонено публічно обговорювати деякі теми без схвалення адвокатів. Регулятори стверджують, що Маск з того часу порушив ці вимоги як мінімум двічі.

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Суперечливий Ілон Маск

Листування між чиновниками комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і представниками Tesla, яке потрапило до рук журналістів The Wall Street Journal, дозволяє зробити висновок, що регулятори двічі з моменту вступу рішення суду в силу демонстрували невдоволення висловлюваннями Ілона Маска у соцмережі Twitter, які зачіпали чутливі для фондового ринку теми.

У 2018 році Маск особисто сплатив 20 мільйонів доларів штрафу. Стільки ж внесла в бюджет США компанія Tesla. Відтоді ому забороняється публічно висловлюватися без попереднього узгодження з адвокатами компанії на теми, що мають відношення до обсягів виробництва, нових напрямків діяльності та фінансового стану очолюваних ним компаній.

У липні 2019 року він висловився з приводу обсягів виробництва сонячних панелей, які будуть досягнуті до кінця року.

На зауваження представники Tesla тоді відповіли коментарем, згідно з яким подібне висловлювання Маска не вимагало попереднього узгодження, оскільки носило форму побажання.

У травні 2020 року Маск допустив висловлювання з приводу надмірно високого курсу акцій Tesla, і це знову викликало невдоволення представників SEC. Адвокати компанії тоді відповіли регуляторам, що даний коментар висловлював приватну думку Маска, а тому не вимагав попереднього узгодження.

У підсумку SEC рекомендувала Tesla посилити контроль над поширенням інформації, яка здатна завдати шкоди акціонерам.