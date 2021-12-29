Американські месенджери впроваджують бекдори на вимогу уряду США, – Павло Дуров

Засновник Telegram Павло Дуров на своєму каналі розкритикував продукти конкурентів. Ймовірно, причиною тому послужила нещодавня заява гендиректора Signal про ненадійність шифрування в Telegram.

Причину нападів на свій месенджер Дуров вбачає у швидкому рості платформи. Мовляв, аудиторія Telegram зростає швидше, ніж у конкурентів.

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Про що говорив Дуров

Раніше громадська організація Property of the People, відповідно до Закону Про свободу інформації США отримала й опублікувала звіт ФБР в якому міститься інформація про категорії даних, які месенджери надають спецслужбам.

Всього перераховано 9 платформ, це: Signal, Telegram, Viber, iMessage, Whatsapp, Line, Threema, Weechat і Wickr.

З документів стало відомо, що попри неодноразове підкреслення високого рівня безпеки месенджерів Facebook та Apple, спецслужби США здатні легко отримувати інформацію про листування буквально в "режимі реального часу"

Telegram же не ділиться з правоохоронними органами метаданими користувачів, якщо справа не стосується тероризму.

Як зазначає Дуров, звіт підтверджує, що Telegram – одне з небагатьох додатків для обміну повідомленнями, яке не нехтує довірою своїх користувачів.

Я не здивований. Більшість інших додатків не можуть гарантувати конфіденційність своїм користувачам, навіть якби захотіли. Оскільки їх розробники проживають в США, вони змушені таємно впроваджувати бекдори у свої додатки за наказом уряду США. Якщо розробник публічно розповість про це, то може потрапити до в'язниці за порушення правила кляпа,

– зазначив Дуров.

про яке говорить Дуров – це фактично наказ про нерозголошення. Як правило, це юридична постанова суду або уряду, яка обмежує поширення інформації третім особам. Також використання цього терміну включає й комерційну таємницю компанії, захист цілісності поліцейських або військових операцій, а також захист конфіденційності жертв або неповнолітніх. Англійською звучить як "Gag order".

На думку Дурова протягом багатьох років Агентство національної безпеки (АНБ) стежить за тим, щоб міжнародні стандарти шифрування відповідали тому, що може бути розшифровано АНБ. А всі інші підходи до шифрування позначалися як такі, що "не відповідають стандарту". Через своїх довірених осіб в індустрії шифрування, АНБ нав'язало недосконалі стандарти шифрування решті світу, застерігаючи всіх інших від "розробки свого шифрування". Тому такі сервіси як WhatsApp, страждають від бекдорів, які уряди (і хто завгодно інший) можуть використовувати для зламу смартфонів і отримання особистих даних людей.

Я чув, що наші американські конкуренти засмучені тим фактом, що не можуть зрівнятися з Telegram за темпами зростання, попри значні інвестиції в маркетинг (те, у що сам Telegram ніколи не вкладався). Але для того, щоб зрівнятися з нашим зростанням, вони повинні спочатку переконатися, що їхні дії відповідають їх маркетинговим заявам. А доти витоки даних і проблеми з безпекою в їх додатках, на жаль, залишаться неминучими,

– підсумував Дуров.