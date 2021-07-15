Дослідники з Університету Північної Кароліни створили й протестували одяг, що захищає від укусів комарів Aedes aegypti. Для цього вони використовували обчислювальну модель власної розробки, яка запобігла 100% укусів. Цього вдалося досягти завдяки точним даними про розміри голови та хоботка Aedes aegypti.

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Як вдалося створити "антикомариний" одяг

На основі цієї інформації вчені вирахували розмір пор між волокнами і товщину ниток, а потім створили відповідну тканину. Щоб перевірити точність своєї моделі, вони провели експеримент, наповнивши резервуар кров'ю і накривши його матеріалом, описаним моделлю. Потім комарів випустили, а після цього порахували, скільки з них зуміли напитися крові.

До речі, видів тканини вийшло кілька.

Одна з них, наприклад, була дуже тонкою, менше одного міліметра. Проте складалася з дуже щільних волокон, крізь які комахи просто не могли просунути хоботок.

Другий матеріал мав пори середнього розміру – такі, щоб комар не міг просунути крізь них голову.

А третій був з великими порами, але досить щільним, тому комахи все одно не могли дістатися до шкіри.

В експерименті брали участь і добровольці: вони носили одяг з різних видів тканини, через яку комарі дійсно не змогли дістатися до тіла. Крім цього, вчені порівняли ефект своєї розробки з одягом, обробленим інсектицидами, і з'ясували, що їх тканина краще справляється з укусами – на всі 100%.

Автори дослідження готуються запатентувати свою розробку

Через схожість Aedes aegypti з іншими видами комарів дослідники вважають, що тканина буде ефективна і проти них. Тому автори дослідження вже створили нижню білизну, сорочки з довгим рукавом та інший одяг на основі цієї тканини і планують запатентувати розробку. На їхню думку, вона буде буде корисна як для військових, так і для звичайних людей.