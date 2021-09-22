Як з'ясували дослідники, використання автопілота призводить до неуважності водіїв. Вони займаються всім, чим завгодно, втрачаючи пильність.

Цікаво Tesla Model 3 на автопілоті врізалась у патрульне авто

Що відомо

Основною метою роботи був збір даних про візуальну поведінку водіїв, адже досі такої інформації не збирали в достатніх для аналізу кількостях. Відповідно зробити висновки про вплив автопілота на безпеку було неможливо.

У даному випадку вивчали напрямок і тривалість погляду водіїв.

З'ясувалось, що з увімкненим автопілотом водії дивилися куди завгодно, але не на дорогу.

Команда також виявила, що частота відволікання від дороги на дії, пов'язані з водінням, при використанні автопілота була меншою, ніж при водінні вручну.

Найчастіше і найтриваліше водії переводять погляд вниз або на центральну консоль. У 22 відсотках випадків це триває понад 2 секунди.

Таким чином в МТІ зробили висновок, що модель поведінки змінюється з використанням автопілота і без нього. При включенні автопілота водії менше дивилися на дорогу і приділяли більше уваги областям, не пов'язаним з водінням.

Застосувати ці результати можна й до будь-якої іншої системи автономного водіння, адже втрата уважності ніяк не залежить від конкретного виробника. Неясно, чи вплинуть якось ці результати на впровадження автопілота. Компанія Tesla робить певні кроки для більшого залучення водія в процес водіння. Так, при увімкненому автопілоті комп'ютер періодично просить водія здійснити якусь дію, щоб підтвердити його присутність і уважність. Однак навряд чи цього достатньо в даному випадку. Компанія також нещодавно оголосила, що буде дозволяти використання автопілота лише тим водіям, які доведуть свої вміння та відповідальність.

Нагадаємо, вчора ми писали про аварію за участю Tesla Model 3. Автомобіль на автопілоті в'їхав у дерево і загорівся. Двоє пасажирів загинули. Поліція наразі проводить розслідування.