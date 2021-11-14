Американське ФБР зламали хакери з почуттям гумору
Джерело:NBC News
Федеральне бюро розслідувань США офіційно підтвердило злам своєї електронної пошти. Зловмисники здобули доступ до скриньки та почали розсилати з неї фейкові листи.
Від масштабної атаки спамом постраждали понад 100 тисяч людей. У цих листах хакери попереджали користувачів від імені ФБР про, що цікаво, загрозу кібератаки хакерів.
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Хакери зламали електронну пошту ФБР і заспамили тисячі людей
Невідомі хакери зламали зовнішню систему електронної пошти (тобто, якісь таємні відомості у ній не пересилають) Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, про що стало відомо 13 листопада.
- Зловмисники розіслали понад сотню тисяч електронних листів різним користувачам мережі.
- У цих листах хакери виявили неабияке почуття гумору – вони попереджали людей від імені облікового запису ФБР про загрози кібератак.
Насправді мотиви хакерів наразі невідомі. Принцип та схема зламу пошти ФБР – також. У листах зловмисники писали про загрозу від групи The Dark Overlord ("Темний Володар"), але чи мали на увазі вони себе – хто зна.
У ФБР, традиційно, відмовилися повідомляти усі подробиці, адже, мовляв, триває слідство. Закликали тільки "громадськість бути обережними щодо невідомих відправників".Зверніть увагу:
Також цікаво:
- Хакери з КНДР хотіли викрасти дані про вакцину від коронавірусу.
- А в Україні підозру у державній зраді отримали 8 колишніх працівників СБУ, які організували хакерські атаки на державні органи України.