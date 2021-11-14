Американське ФБР зламали хакери з почуттям гумору

Федеральне бюро розслідувань США офіційно підтвердило злам своєї електронної пошти. Зловмисники здобули доступ до скриньки та почали розсилати з неї фейкові листи.

Від масштабної атаки спамом постраждали понад 100 тисяч людей. У цих листах хакери попереджали користувачів від імені ФБР про, що цікаво, загрозу кібератаки хакерів.

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Хакери зламали електронну пошту ФБР і заспамили тисячі людей

Невідомі хакери зламали зовнішню систему електронної пошти (тобто, якісь таємні відомості у ній не пересилають) Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, про що стало відомо 13 листопада.

Зловмисники розіслали понад сотню тисяч електронних листів різним користувачам мережі.

У цих листах хакери виявили неабияке почуття гумору – вони попереджали людей від імені облікового запису ФБР про загрози кібератак.

Насправді мотиви хакерів наразі невідомі. Принцип та схема зламу пошти ФБР – також. У листах зловмисники писали про загрозу від групи The Dark Overlord ("Темний Володар"), але чи мали на увазі вони себе – хто зна.

У ФБР, традиційно, відмовилися повідомляти усі подробиці, адже, мовляв, триває слідство. Закликали тільки "громадськість бути обережними щодо невідомих відправників".

раніше США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за важливі для слідства інформацію про DarkSide – кіберзлочинну організацію, яка, за даними ФБР, базується в Росії й часто завдає клопоту США.

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