Від масштабної атаки спамом постраждали понад 100 тисяч людей. У цих листах хакери попереджали користувачів від імені ФБР про, що цікаво, загрозу кібератаки хакерів.

Читайте також У Польщі затримали українця, причетного до кібератак у США: хлопцю загрожує 115 років ув'язнення

Хакери зламали електронну пошту ФБР і заспамили тисячі людей

Невідомі хакери зламали зовнішню систему електронної пошти (тобто, якісь таємні відомості у ній не пересилають) Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, про що стало відомо 13 листопада.

Зловмисники розіслали понад сотню тисяч електронних листів різним користувачам мережі.

У цих листах хакери виявили неабияке почуття гумору – вони попереджали людей від імені облікового запису ФБР про загрози кібератак.

Насправді мотиви хакерів наразі невідомі. Принцип та схема зламу пошти ФБР – також. У листах зловмисники писали про загрозу від групи The Dark Overlord ("Темний Володар"), але чи мали на увазі вони себе – хто зна.

У ФБР, традиційно, відмовилися повідомляти усі подробиці, адже, мовляв, триває слідство. Закликали тільки "громадськість бути обережними щодо невідомих відправників".

Зверніть увагу: раніше США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за важливі для слідства інформацію про DarkSide – кіберзлочинну організацію, яка, за даними ФБР, базується в Росії й часто завдає клопоту США.

Також цікаво: