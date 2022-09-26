Церква у США слідкує за прихожанами через додаток і сварить за порушення в детальних звітах

Євангельська церква південних баптистів Gracepoint вирішила не покладатись лише на "пильний погляд Бога" для контролю над прихожанами. Новим членам організації пропонують встановити додаток Covenant Eyes, який слідкує за діями.

Covenant Eyes прямо рекламується як "антипорнографічний" додаток і відслідковування перегляду відео на дорослих є основною його функцією. Однак набір його можливостей робить програму більше, ніж просто шпигунським програмним забезпеченням.

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На що здатна Covenant Eyes

Згідно з розслідуванням видання Wired, Covenant Eyes шпигує за вебтрафіком членів церкви, робить скриншоти екранів їхніх телефонів щохвилини, а потім надсилає всю цю інформацію "партнеру з підзвітності". Зрозуміло, що на такі скриншоти може потрапити що завгодно – від особистих фото та повідомлень до паролів банківських сервісів та соцмереж.

Один з учасників релігійної організації, якій джерело пропонує довести, що вона не є сектою, нещодавно покинув громаду й розповів, що прихожани отримують "звинувачувальні електронні листи" від Gracepoint, які містять "моторошно докладні звіти про цифрову активність". У таких звітах можна знайти, наприклад, перелік повсякденних звичок перегляду вебсторінок та навіть список тегів, які шукають люди.

Проблема значно ширша

Covenant Eyes є частиною широкого спектра додатків, відомих як "сороміцькі програми". Вони використовуються релігійними групами та батьками, щоб присоромити людей і змусити їх відмовитися від порнографічних звичок та іншої "аморальної" діяльності.

Wired пише, що ці програми роблять набагато більше, ніж моніторинг порнографічних звичок користувачів. Як повідомляється, вони також зловживають дозволами доступності, тому на телефонах можуть стежити практично за всім, що робить користувач.

Gracepoint – не єдина релігійна організація, що використовує такі технології. Джерело виявило ще кілька таких випадків і після цього звернулося до Google зі своїми висновками. Компанія видалила Covenant Eyes і його аналог Accountable2You з магазину Google Play, вважаючи їх такими, що порушують її політику. Однак, вони все ще доступні на iOS.