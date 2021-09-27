Американська школярка зіпсувала тисячі наукових досліджень своїм відео в TikTok

Сара Френк, школярка зі США, у липні 2021 року опублікувала відео на своєму каналі в TikTok. У ньому вона пропонувала новий метод заробітку. Однак ролик призвів до непередбачуваних результатів.

Ресурс Prolific.co використовують науковці для проведення різноманітних опитувань та досліджень, пов'язаних із поведінкою людини. Різноманітність аудиторії сайту дозволяє отримувати об'єктивні висновки.

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Що сталося

Все зіпсувало 56-секундне відео, яке подивилися понад 4 мільйони людей.

У ньому Сара Френк розповідає про Prolific як про джерело додаткового заробітку – за проходження опитувань користувач отримує винагороду.

Після цього на сервіс хлинула величезна кількість нових користувачів. Більшість з них – дівчата приблизно одного віку.

Через це результати спотворилися, втративши свою різноманітність. Тисячі досліджень довелося визнати нерепрезентативними.

У деяких опитуваннях спостерігався значний гендерний дисбаланс – 85 відсотків опитаних були жінками.

Всього постраждали близько 4600 досліджень – це третина усіх проєктів на Prolific . Всі вони були припинені.

Всі вони були припинені. Платформа вже відшкодувала шкоду дослідникам і створила спеціальну групу, яка буде відстежувати подібні ситуації та балансувати аудиторію.

Авторка ролика заявила The Verge, що не очікувала такої реакції.

Мені точно не спадало на думку, що відео вибухне. Я просто опублікувала його для своїх друзів і підписників, а не для того, щоб воно розповсюдилося. Я думаю, що воно стало популярним, бо сайт дійсно такий класний, і людям подобаються ефективні способи заробити гроші,

– каже Сара Френк

Це відео стало найпопулярнішим на її каналі. Разом з тим вона отримала й порцію невдоволення як від вчених, так і від користувачів, які заробляли гроші на опитуваннях на Prolific.