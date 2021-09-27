Ресурс Prolific.co використовують науковці для проведення різноманітних опитувань та досліджень, пов'язаних із поведінкою людини. Різноманітність аудиторії сайту дозволяє отримувати об'єктивні висновки.

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Що сталося

Все зіпсувало 56-секундне відео, яке подивилися понад 4 мільйони людей.

У ньому Сара Френк розповідає про Prolific як про джерело додаткового заробітку – за проходження опитувань користувач отримує винагороду.

Після цього на сервіс хлинула величезна кількість нових користувачів. Більшість з них – дівчата приблизно одного віку.

Через це результати спотворилися, втративши свою різноманітність. Тисячі досліджень довелося визнати нерепрезентативними.

У деяких опитуваннях спостерігався значний гендерний дисбаланс – 85 відсотків опитаних були жінками.

Всього постраждали близько 4600 досліджень – це третина усіх проєктів на Prolific . Всі вони були припинені.

Всі вони були припинені. Платформа вже відшкодувала шкоду дослідникам і створила спеціальну групу, яка буде відстежувати подібні ситуації та балансувати аудиторію.

Авторка ролика заявила The Verge, що не очікувала такої реакції.

Мені точно не спадало на думку, що відео вибухне. Я просто опублікувала його для своїх друзів і підписників, а не для того, щоб воно розповсюдилося. Я думаю, що воно стало популярним, бо сайт дійсно такий класний, і людям подобаються ефективні способи заробити гроші,

– каже Сара Френк

Це відео стало найпопулярнішим на її каналі. Разом з тим вона отримала й порцію невдоволення як від вчених, так і від користувачів, які заробляли гроші на опитуваннях на Prolific.