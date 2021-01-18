Американська некомерційна організація "Коаліція за Безпечний Інтернет" звернулася до Apple з вимогою видалити Telegram з App Store. Її представники стверджують, що через месенджер поширюються публікації расистського та неонацистського змісту.

Марк Гінзберг, колишній посол США в Марокко, який очолює коаліцію, заявляє, що Telegram "виділяється як розповсюджувач ненависницьких висловлювань". Він також стверджує, що в месенджері поширюється антисемітський контент, який наражає на небезпеку його, як єврея, а володіння iPhone дає йому право подати в суд на компанію Apple та вимагати заборони додатків, які підбурюють до насильства. Про це пише The Washington Post.

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Що відбувається

Адвокат організації Кейт Альтман заявила, що коаліція готує аналогічний позов і проти Google. Telegram і Apple поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Видання пише, що позивач може зіткнутися з нездоланними перешкодами. Справа в тому, що можливості Apple в обслуговуванні клієнтів великі, що дає компанії свободу щодо розміщення додатків в магазині. Крім цього, від сервісів, аналогічних Telegram, не вимагають видалення небажаного контенту – вони зобов'язані тільки розглядати скарги користувачів на образливий зміст.

Наприклад, у 2019 році The Washington Post написала про наявність сексуального, расистського та іншого небажаного контенту в месенджерах для дітей. Apple тоді відмовилася блокувати їх, під приводом, що ті використовують певну модерацію контенту та інші заходи безпеки.

Це не перша скарга Гінзберга на Telegram. У липні 2020 року він написав листа гендиректору Apple Тіму Куку, в якому закликав виступити проти націоналізму і антисемітизму в Telegram. За його словами, Кук не відповів.

Нагадаємо, популярність Telegram різко зросла в середині січня. Думки експертів про причини зростання розходяться. Деякі пов'язали це зі змінами Політики конфіденційності WhatsApp, а інші – зі сплеском цензури в США, викликаним протестами через вибори.