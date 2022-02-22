Раніше одні супутники могли відбуксувати інші, неробочі апарати, на "орбіту поховання". Також апарати компанії Northrop Grumman під назвою MEV (Mission Extension Vehicle) мали змогу пристикуватися до супутників на геостаціонарній орбіті, в яких закінчилося паливо, щоб продовжити їхній термін експлуатації. Компанія SpaceLogistics, яка належить Northrop Grumman, вдосконалила цей метод, запропонувавши MRV та MEP.

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Так відбуватиметься приєднання MEP завдяки MRV: дивіться відео

Що таке MRV та MEP

Різноманітні супутники, які розташовані на геостаціонарній орбіті – дорогі та не вічні. Коли їхній термін служби добігає кінця (простіше кажучи – у них закінчується паливо), вони самостійно рухаються на вищу орбіту, яка називається "орбіта поховання". Їм на заміну потрібно запускати новий апарат, а це – дорого. Тому можна запустити маленький космічний апарат, який пристикується до геостаціонарного супутника й фактично перетвориться на двигун, використовуючи власний запас палива для підтримки орієнтації та орбіти. Саме так працювали апарати MEV.



Так виглядатиме MRV / Фото Northrop Grumman

Ймовірно, у SpaceLogistics подумали, що це не дуже ефективно. Навіщо запускати один космічний апарат, який зможе продовжити термін експлуатації лише одного супутника? Чи не простіше та дешевше запустити супутник, який збільшить термін дії багатьох апаратів на геостаціонарі? Саме тут "на сцену виходять" MRV та MEP.

MRV (Mission Robotic Vehicle) – це супутник, який обладнаний роботизованою рукою. Він буде використовувати довговічні електричні двигуни, щоб змінювати орбіту. Вага апарату – близько 3 тисяч кілограмів. Саме MRV буде зближуватися із супутниками на геостаціонарній орбіті.

MEP (Mission Extension Pods) – це своєрідний "реактивний ранець", вагою близько 400 кілограмів. MRV захопить роботизованою рукою MEP, відбуксує його до потрібного супутника на геостаціонарі та приєднає до нього. MEP, як і MEV, виконуватиме роль двигуна, який зможе збільшити термін експлуатації двотонного апарату на 6 років.



Так виглядатиме MEP / Фото Northrop Grumman

Одним запуском у 2024 році на низьку навколоземну орбіту виведуть MRV та три MEP.

Спочатку MRV захопить один рушій та приєднає його до першого супутника, потім повернеться за наступним.

Цікаво те, що MRV зможе працювати у космосі близько 10 років, а це означає, що наступні запуски ракет-носіїв зможуть виводити у космос лише MEP та ще й понад три штуки за раз.

Таким чином SpaceLogistics значно підвищить ефективність місій з продовження терміну експлуатації супутників, пришвидшить час їх виконання та, ймовірно, зробить їх дешевшими.