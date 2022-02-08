Американська компанія запропонувала пістолет-ласо для відлову неслухняних школярів

Компанія-розробниця пристроїв для метання ласо, модернізувала свою технологію, щоб домогтися дозволу на застосування її до дітей, пацієнтів лікарень у стані стресу та інших "неслухняних індивідуумів".

Цей пістолет з ласо вже непогано зарекомендував себе в поліцейській роботі, як альтернатива електрошокерам. Головна перевага BolaWrap у тому, що він дозволяє більш гуманно знерухомити людину на великій відстані. Про те, що людина, заплутавшись у власних ногах, може впасти головою об асфальт, компанія нічого не говорить.

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Ласо BolaWrap: як це працює

Розробка технології належить компанії Wrap Technologies.

Принцип дії BolaWrap запозичений з досвіду південноамериканських індіанців, які метали мотузку з невеликими вантажами на кінцях, щоб вона обмотала ноги тварини або людини.

Це дозволяє знерухомити об'єкт на відстані.

Швидкість дії сучасного ласо-пістолета вимірюється частками секунди.

Мінус в тому, що натяг троса швидко слабшає і з нього нескладно виплутатися.

Демонстрація роботи BolaWrap: відео

У ролику більшість демонстрацій відбуваються на нерухомих людях. Однак на кількох окремих прикладах, де люди все ж пересуваються, добре помітно, що чим більша швидкість руху, тим легше упасти після застосування технології, оскільки сила інерції продовжує діяти на тіло. Тому використання BolaWrap на особах, які, наприклад, біжать, може легко призвести до їх травмування.

BolaWrap у школах: що думає громадськість

Застосовувати подібні інструменти на дітях американські закони не забороняють, але у регулятора були претензії до використання в BolaWrap порохового прискорювача. Тому компанія в новій моделі BolaWrap 150 замінила його на пневматичний механізм.

Taser International у 1993 році, що дозволило їй почати продавати електрошокери цивільним особам. Ідея належала тодішньому президенту компанії Тому Сміту, який пізніше перейшов у Wrap Technologies.

Звісно ж, розробка технології не означає, що шкільні установи захочуть взяти її на озброєння, навіть якщо компанії вдасться вивести ласо-пістолет з-під дії національного закону США про вогнепальну зброю. Ба більше, її вже почали критикувати в мережі, наголошуючи, що влада мала б вкладати гроші у проєкти для подолання проблем школярів, а не у засоби їх стримування за допомогою зброї.

Разом з тим до рук Vice Motherboard вже потрапила інформація, що мінімум одна лікарня розглядає можливість покупки BolaWrap для нейтралізації буйних пацієнтів.

Ласо-пістолет BolaWrap: відео