Американська компанія створила бойовий лазер, який планують встановити на літак

Американський оборонний підрядник Lockheed Martin планує оснастити літак Lockheed AC-130 новою системою озброєння. Це буде не традиційна ракетна установка, а справжній бойовий лазер високої потужності.

Lockheed AC-130 – важкий літак, який застосовують для підтримки сухопутних підрозділів США ще з 1968 року. У минулому озброєння для нього встановлювала компанія Boeing. Тепер же своє передове рішення розробили в Lockheed Martin.

Цікаво Дослідження показало, на що готові піти американці заради збереження віддаленої роботи

Що відомо

Система вже повністю готова і може застосовуватись у бойових умовах, розповів віцепрезидент компанії Рік Кордеро.

і може застосовуватись у бойових умовах, розповів віцепрезидент компанії Рік Кордеро. Однак перш ніж використати лазери, армія США ще проведе власні випробування, які запланували на 2022 рік.



Бойовий літак Lockheed AC-130 / Фото U.S. Air Force

За даними джерела лазер має потужність 60 кіловатів.

Технологію збираються застосовувати для наступальних цілей, таких як напад на будівлі, вежі стільникового зв'язку, генератори й транспортні засоби, а також для поліпшення захисту від ракет класу "земля-повітря", що запускаються з плеча, про що розповіли ще у 2016 році, коли лазерну установку тестували вперше

Одночасно з цим спеціалісти в армії США розробляють ще одну потужну лазерну зброю, що стріляє, подібно кулемету, імпульсами, здатними перетворювати метал в пар.

Такі літаки дадуть американській армії велику перевагу нам противником. Нова зброя, як стверджують розробники, може знищувати цілі практично беззвучно й дуже швидко.

Про аналогічні розробки інших країн поки що нічого невідомо.