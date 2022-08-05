У США дозволили випробування автомобіля, який однією кнопкою перетворюється на літак

Американський стартап Samson Sky створив машину, про яку, ймовірно, мріють по всьому світу. Понад півтори тисячі клієнтів ще на етапі розробки побажали купити автомобіль, який одним натисканням кнопки перетворюється на літак.

Автомобіль має всього три колеса й призначений для використання на дорогах загального користування. Однак за бажанням він легко перетворюється на літак, здатний розганятися до 322 кілометрів за годину.

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Що про це відомо

Автомобіль-літак Switchblade вже отримав дозвіл на польоти, тому зараз команда розробників готується до випробувань. До цього моменту Samson Sky йшла довгі 14 років.

Свою назву новий вид транспорту отримав завдяки тому, що його крила розкриваються з-під двомісної кабіни, коли настає час літати. Хвіст теж має складну конструкцію і коли не потрібен – згортається й ховається за задньою частиною автівки.



Автомобіль Switchblade від Samson Sky / Фото Samson Sky

Компанія заявляє, що

Switchblade працює на двигуні з рідинним охолодженням, що розвиває потужність 190 кінських сил. Будучи триколісним транспортним засобом, він може бути зареєстрований як мотоцикл у багатьох країнах і здатний розвивати швидкість на землі до понад 201 кілометра за годину.



Автомобіль Switchblade від Samson Sky / Фото Samson Sky